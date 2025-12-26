Глава МИД: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к Армении
Внешняя политика
- 26 декабря, 2025
- 18:10
Вопрос Западного Азербайджана - это исключительно вопрос прав западных азербайджанцев, его никак нельзя интерпретировать как территориальную претензию к Армении.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции с итогами года.
По его словам, в последние годы на международной арене была проведена серьезная работа по вопросу права на возвращение западных азербайджанцев, есть определенные подвижки.
"Иногда этот вопрос пытаются перевести в другую плоскость и представить его как территориальные претензии Азербайджана к Армении. Однако для этого нет абсолютно никаких оснований. Речь идет о законном праве западных азербайджанцев", - подчеркнул министр.
