    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 18:10
    Глава МИД: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к Армении

    Вопрос Западного Азербайджана - это исключительно вопрос прав западных азербайджанцев, его никак нельзя интерпретировать как территориальную претензию к Армении.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции с итогами года.

    По его словам, в последние годы на международной арене была проведена серьезная работа по вопросу права на возвращение западных азербайджанцев, есть определенные подвижки.

    "Иногда этот вопрос пытаются перевести в другую плоскость и представить его как территориальные претензии Азербайджана к Армении. Однако для этого нет абсолютно никаких оснований. Речь идет о законном праве западных азербайджанцев", - подчеркнул министр.

    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur
    Foreign Minister: Issue of Western Azerbaijan cannot be interpreted as territorial claim against Armenia

    Лента новостей