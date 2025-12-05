Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 04:22
    The Times: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрд

    Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов ($10,6 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.

    По ее информации, Соединенное Королевство рассчитывает согласовать единую позицию западных стран по вопросу так называемого репарационного кредита.

    При этом издание добавило, что Лондон пока не разработал окончательный способ конфискации российских активов для передачи их Украине.

    Ранее Еврокомиссия озвучила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд в рамках "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в Евросоюз западные страны присоединиться к этой инициативе.

