İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 05:53
    KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdır

    Böyük Britaniya hökuməti Ukraynaya Rusiyanın 8 milyard funt sterlinq (10,6 milyard dollar) məbləğində dondurulmuş aktivlərini verməyə hazırdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Times" qəzeti Böyük Britaniyanın Nazirlər Kabinetindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Birləşmiş Krallıq Qərb ölkələri arasında təzminat krediti ilə bağlı vahid mövqe barədə razılığı gözləyir.

    Bununla yanaşı, nəşr əlavə edib ki, London hələ Ukraynaya köçürülmək üçün Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi üçün son metod hazırlamayıb.

    Daha əvvəl Avropa Komissiyası (AK) 2026-2027-ci illərdə Ukrayna üçün maliyyələşdirməni təmin etmək üçün "təzminat krediti" çərçivəsində Avropadakı bütün dondurulmuş Rusiya aktivlərini müsadirə etmək planını açıqlayıb. AK həmçinin Aİ-yə üzv olmayan Qərb ölkələrini bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıb.

    Rusiya Ukrayna Dondurulmuş aktivlər
    The Times: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрд

    Son xəbərlər

    05:53

    KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    05:28

    Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək

    Futbol
    05:05

    Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Donald Tramp miqrantlar üçün qaydaları sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ Karib dənizində HDQ-ni daha bir raket esminesi ilə gücləndirib

    Digər ölkələr
    03:40

    "SpaceX"in raketi "Starlink"in internet peykinin bir qrupu ilə orbitə çıxıb

    İKT
    03:08

    ABŞ Dövlət Departamenti Kanadaya 2,68 milyard dollarlıq sursat satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:37

    ATƏT-in Nazirlər Şurası: Cənubi Qafqazda sülh uzanan münaqişələrin həlli üçün model ola bilər

    Xarici siyasət
    01:58

    KDR və Ruanda liderləri ABŞ-də sülh müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti