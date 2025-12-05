İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    ABŞ Karib dənizində HDQ-ni daha bir raket esminesi ilə gücləndirib

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 04:16
    ABŞ-nin raket esminesi "USS Thomas Hudner" Cənub Komandanlığının (SOUTHCOM) Karib dənizindəki hərbi qüvvələrinə əlavə olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) İnstitutunun informasiya xidməti HDQ-nin nümayəndəsinə istinadən xəbər verib.

    "USS Thomas Hudner" döyüşə və heyətimiz ölkəmizin bizə verdiyi tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır", - kapitan Devid Kuk bildirib.

    Gəmi Florida ştatının Meyport şəhərindən yola düşüb. Hazırda Karib dənizində Venesuela yaxınlığında ABŞ-nin heyətində USS Gerald Ford təyyarə gəmisi olan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi qrupu, iki kreyser və beş esmines, habelə göyərtəsində 3 min dəniz piyadası olan üç böyük desant gəmisindən ibarət amfibiya-desant qrupu cəmləşib.

    Bütün kreyserlər və esmineslər qanadlı "Tomahawk" raketləri ilə təchiz olunub. Təyyarədaşıyan gəmidə 48 ədəd "F/A-18E Super Hornet" qırıcı təyyarəsi var. ABŞ-nin Puerto Rikodakı ərazisindəki aerodromda on ədəd beşinci nəsil F-35B qırıcı təyyarəsi də yerləşdirilib.

    "The New York Times" qəzetinin məlumatına görə, gəmilər Venesuela sahillərindən 110-160 km məsafədədir.

    ABŞ Karib dənizi Venesuela
