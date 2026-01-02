İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 yanvar, 2026
    • 22:34
    Le Parisien: Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıb

    Fransanın milli qəhrəmanı Janna Darkın Parisin VIII dairəsindəki heykəlinin qılıncını oğurlayan kişi polis tərəfindən saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti məlumat yayıb.

    Hadisə yanvarın 2-də səhər saatlarında baş verib.

    Məlumata görə, kişi Sen-Oqyüsten meydanındakı heykələ dırmaşıb və at üstündə oturan döyüşçünün əlindəki qılıncı qoparıb. O, qılıncla qonşu küçəyə qaçıb, orada polis tərəfindən saxlanılıb.

    Oğrunun bunu hansı niyyətlə etdiyi hələ bildirilmir. Polis onun psixi pozğunluqlarının olub-olmadığını müəyyən etmək üçün davranış ekspertizası keçirməyi planlaşdırır.

