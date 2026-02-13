Gürcüstan bu il 4 000-ə yaxın qanunsuz miqrantı ölkədən çıxarmağı planlaşdırır
Region
- 13 fevral, 2026
- 13:44
Gürcüstandan 2026-cı il ərzində 3500-4000 qanunsuz miqrant deportasiya ediləcək.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın daxili işlər naziri Geka Geladze bildirib.
Onun sözlərinə görə, miqrasiya problemi qlobal xarakter daşıyır və Gürcüstan da istisna deyil:
"Qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə bizim əsas prioritetlərimizdəndir. Son bir il ərzində 1300-dən çox qanunsuz miqrant ölkədən çıxarılıb. Bu da 2024-cü illə müqayisədə 207 faiz artım deməkdir. Əsas planlarımızdan biri bu il 3500–4000 qanunsuz miqrantın deportasiyasıdır. Düzgün alətlərdən və müxtəlif mexanizmlərdən istifadə etməklə buna mütləq nail olacağıq".
Son xəbərlər
14:52
Foto
Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilibDaxili siyasət
14:48
Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
14:47
Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
14:45
Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olubDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıbBiznes
14:39
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıbDaxili siyasət
14:30
Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilibRegion
14:22
Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıbFutbol
14:20