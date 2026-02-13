Azərbaycan klubu monteneqrolu legioneri ilə yolları ayırıb
Komanda
- 13 fevral, 2026
- 13:49
"Kür"ün qadın həndbolçulardan ibarət komandasının üzvü Sara Piraniçlə yollar ayrılıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Monteneqrolu həndbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, oyunçu 2024-cü ilin avqustunda komandaya cəlb olunmuşdu.
