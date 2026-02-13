"Sabah" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb
Futbol
- 13 fevral, 2026
- 13:43
"Sabah" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Premyer Liqanın lideri qapıçı Rüstəm Samiqullin və hücumçu Camal Cəfərovla vidalaşıb.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilibDaxili siyasət
14:48
Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
14:47
Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
14:45
Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olubDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıbBiznes
14:39
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıbDaxili siyasət
14:30
Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilibRegion
14:22
Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıbFutbol
14:20