Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 19:55
    Мужчина, укравший меч со статуи национальной героини Франции Жанны Д'Арк в VIII округе Парижа, задержан полицией.

    Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел утром 2 января.

    По информации газеты, мужчина залез на статую в центре площади Сен-Огюстен и вырвал меч из руки восседающей на коне воительницы. С этим мечом в руке он убежал на соседнюю улицу, где его задержали полицейские.

    Чем руководствовался вор и для чего ему было нужно оружие, пока не сообщается. В полиции намерены провести поведенческую экспертизу, чтобы определить наличие у него психических расстройств.

