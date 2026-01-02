Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк
- 02 января, 2026
- 19:55
Мужчина, укравший меч со статуи национальной героини Франции Жанны Д'Арк в VIII округе Парижа, задержан полицией.
Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел утром 2 января.
По информации газеты, мужчина залез на статую в центре площади Сен-Огюстен и вырвал меч из руки восседающей на коне воительницы. С этим мечом в руке он убежал на соседнюю улицу, где его задержали полицейские.
Чем руководствовался вор и для чего ему было нужно оружие, пока не сообщается. В полиции намерены провести поведенческую экспертизу, чтобы определить наличие у него психических расстройств.
19:55
