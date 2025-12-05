США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

Ракетный эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку Южного командования США (SOUTHCOM) в Карибском море.

Как передает Report, об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС США.

"USS Thomas Hudner готов к бою, и наш экипаж готов выполнить поставленную страной задачу", - заявил его капитан Дэвид Кук.

Корабль вышел из базы Мейпорт во Флориде. В настоящее время в Карибском море вблизи Венесуэлы уже сосредоточена корабельная группировка ВМС США в составе авианосца USS Gerald Ford, двух крейсеров и пяти эсминцев, а также амфибийно-десантной группы из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту.

Все крейсеры и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet. На аэродроме на американской территории Пуэрто-Рико также размещены 10 истребителей пятого поколения F-35B.

По данным газеты The New York Times, корабли курсируют на расстоянии 110-160 км от побережья Венесуэлы.