Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 02:04
    США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

    Ракетный эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку Южного командования США (SOUTHCOM) в Карибском море.

    Как передает Report, об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС США.

    "USS Thomas Hudner готов к бою, и наш экипаж готов выполнить поставленную страной задачу", - заявил его капитан Дэвид Кук.

    Корабль вышел из базы Мейпорт во Флориде. В настоящее время в Карибском море вблизи Венесуэлы уже сосредоточена корабельная группировка ВМС США в составе авианосца USS Gerald Ford, двух крейсеров и пяти эсминцев, а также амфибийно-десантной группы из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту.

    Все крейсеры и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet. На аэродроме на американской территории Пуэрто-Рико также размещены 10 истребителей пятого поколения F-35B.

    По данным газеты The New York Times, корабли курсируют на расстоянии 110-160 км от побережья Венесуэлы.

    ВМС США Карибское море эсминец
    Elvis

    Последние новости

    02:04

    США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

    Другие страны
    01:46

    СМИД ОБСЕ: Мир на Южном Кавказе может стать моделью урегулирования затяжных конфликтов

    Внешняя политика
    01:17

    Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 28 интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    00:58

    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество по ряду направлений - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:52
    Фото

    Баку и Дублин позитивно оценили динамику двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    00:43

    Госдеп одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

    Другие страны
    00:37

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Баку и Ереваном - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:13
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с норвежским коллегой вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    00:12

    Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обсудили политконсультации - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей