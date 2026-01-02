İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib və ölkənin cənubundakı separatçılara hava zərbələri endirən Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyanı gərginliyi azaltmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ hökumətinin adı açıqlanmayan üzvü AFP xəbər agentliyinə açıqlayıb.

    "BƏƏ dialoqa, gərginliyin azaldılmasına və beynəlxalq səviyyədə dəstəklənən sülh prosesinə sadiq qalır", - məmur bəyan edib.

