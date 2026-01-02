BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 22:53
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib və ölkənin cənubundakı separatçılara hava zərbələri endirən Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyanı gərginliyi azaltmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ hökumətinin adı açıqlanmayan üzvü AFP xəbər agentliyinə açıqlayıb.
"BƏƏ dialoqa, gərginliyin azaldılmasına və beynəlxalq səviyyədə dəstəklənən sülh prosesinə sadiq qalır", - məmur bəyan edib.
