İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 10:04
    Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib

    İtaliyanın "Latsio" klubunun 34 yaşlı uruqvaylı yarımmüdafiəçisi Matias Vesino karyerasını "Selta"da (İspaniya) davam etdirəcək.

    "Report" İspaniya klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli oyunçunun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub.

    M.Vesino cari mövsümdə iştirak etdiyi 14 matçda iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Hazırda "Selta" 33 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, futbolçu daha əvvəl formasını geyindiyi "İnter"in heyətində İtaliya çempionu, kuboku və Superkubokunun qalibi olub.

    Matias Vesino uruqvaylı futbolçu "Latsio" "Selta"

    Son xəbərlər

    10:14

    Bəzi rayonlara yağış yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    Azərbaycanda pul bazası yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:07
    Foto

    "AzerGold" ölkəmizi ümumdünya pul sərgisində təmsil edib

    Biznes
    10:06

    Pezeşkian: Tehran-Vaşinqton danışıqlarında İranın milli maraqları nəzərə alınmalıdır

    Region
    10:04

    Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib

    Futbol
    09:56

    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    09:55

    "PAŞA Bank"ın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    09:45

    İngiltərə təmsilçisi klub tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti