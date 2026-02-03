Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib
Futbol
03 fevral, 2026
- 10:04
İtaliyanın "Latsio" klubunun 34 yaşlı uruqvaylı yarımmüdafiəçisi Matias Vesino karyerasını "Selta"da (İspaniya) davam etdirəcək.
"Report" İspaniya klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli oyunçunun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub.
M.Vesino cari mövsümdə iştirak etdiyi 14 matçda iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Hazırda "Selta" 33 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 7-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, futbolçu daha əvvəl formasını geyindiyi "İnter"in heyətində İtaliya çempionu, kuboku və Superkubokunun qalibi olub.
