ОАЭ подтвердили вывод последних войск из Йемена
Другие страны
- 02 января, 2026
- 23:35
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подтвердили вывод последних своих войск из Йемена и призвали коалицию во главе с Саудовской Аравией, наносящую авиаудары по сепаратистам на юге страны, к снижению напряжённости.
Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил неназванный представитель правительства ОАЭ.
"ОАЭ привержены диалогу, деэскалации и международно поддерживаемому мирному процессу", - отметил чиновник.
