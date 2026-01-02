ОАЭ подтвердили вывод последних войск из Йемена

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подтвердили вывод последних своих войск из Йемена и призвали коалицию во главе с Саудовской Аравией, наносящую авиаудары по сепаратистам на юге страны, к снижению напряжённости.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил неназванный представитель правительства ОАЭ.

"ОАЭ привержены диалогу, деэскалации и международно поддерживаемому мирному процессу", - отметил чиновник.