İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    İngiltərə təmsilçisi klub tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 09:45
    İngiltərə təmsilçisi klub tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib

    İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu tarixinin ən bahalı futbolçu transferini gerçəkləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Vulverhempton"dan Yorqen Larsen heyətə cəlb olunub. 25 yaşlı norveçli hücumçu ilə 4.5 illik müqavilə imzalanıb.

    "The Athletic" nəşri oyunçunun transferinin 43+5 milyon funt sterlinqə başa gəldiyini yazıb.

    Kristal Pelas klubu Yorgen Larsen transfer Vulverhempton klubu

    Son xəbərlər

    10:14

    Bəzi rayonlara yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    Azərbaycanda pul bazası yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:07
    Foto

    "AzerGold" ölkəmizi ümumdünya pul sərgisində təmsil edib

    Biznes
    10:06

    Pezeşkian: Tehran-Vaşinqton danışıqlarında İranın milli maraqları nəzərə alınmalıdır

    Region
    10:04

    Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib

    Futbol
    09:56

    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    09:55

    "PAŞA Bank"ın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    09:45

    İngiltərə təmsilçisi klub tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti