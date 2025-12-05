ABŞ Rusiya və Çinə qabaqcıl çiplərin satışını qadağan etmək niyyətindədir
- 05 dekabr, 2025
- 06:17
ABŞ senatorları "Nvidia" şirkətinin ən qabaqcıl çiplərini Rusiyaya və digər "düşmən" ölkələrə iki il yarım müddətinə satışını qadağan edən qanun layihəsi təqdim ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" xəbər verib.
"Çip haqqında qanun (SAFE) ticarət nazirindən qabaqcıl çiplərin rəqib ölkələrə ixrac lisenziyaları üçün müraciətləri azı 30 ay müddətinə rədd etməsini tələb edəcək. Düşmən ölkələr kimi Şimali Koreya, Rusiya, İran və Çin müəyyən edilir ", - nəşr yazıb.
Çiplərin ixracının təhlükəsi haqqında yeni qanunun təşəbbüskarları respublikaçı senator Pit Riketts və demokrat senator Kris Kunsdur. Siyasətçilər layihəni onunla əsaslandırırlar ki, hazırda hesablama texnologiyasındakı irəliləyişlər sayəsində Çinlə süni intellekt yaratmaq yarışına rəhbərlik edir.
Məqalədə həmçinin aydınlaşdırılır ki, qabaqcıl çiplər hazırda "düşmən ölkələrə" ixrac üçün lisenziyası olanlardan daha güclü olan çiplər kimi müəyyən edilir.