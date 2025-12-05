В США намерены запретить продажу передовых чипов в Россию и Китай

Сенаторы США представили законопроект, который запретит компании Nvidia продавать самые передовые чипы собственного производства в Российскую Федерацию и другие "страны-противники" в течение двух с половиной лет.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Закон о чипах (SAFE) обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники: КНДР, Россию, Иран и Китай", - пишет издание.

Инициаторами нового закона "о безопасном экспорте чипов" выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Политики аргументировали законодательный акт тем, что Соединенные Штаты пока лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта с Китаем благодаря прорыву в сфере вычислительных технологий.

В материале также уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые чипы, более мощные, чем те, что сейчас лицензированы для экспорта в "страны-противники".