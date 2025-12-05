Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В США намерены запретить продажу передовых чипов в Россию и Китай

    ИКТ
    • 05 декабря, 2025
    • 04:39
    Сенаторы США представили законопроект, который запретит компании Nvidia продавать самые передовые чипы собственного производства в Российскую Федерацию и другие "страны-противники" в течение двух с половиной лет.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

    "Закон о чипах (SAFE) обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники: КНДР, Россию, Иран и Китай", - пишет издание.

    Инициаторами нового закона "о безопасном экспорте чипов" выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Политики аргументировали законодательный акт тем, что Соединенные Штаты пока лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта с Китаем благодаря прорыву в сфере вычислительных технологий.

    В материале также уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые чипы, более мощные, чем те, что сейчас лицензированы для экспорта в "страны-противники".

    США Россия Китай чипы запрет Сенат США
