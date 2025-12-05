Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороны

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 05:08
    В Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороны

    Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьером Санаэ Такаити планирует в 2027 году повысить подоходный налог, чтобы обеспечить финансирование для растущих оборонных расходов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    По ее сведениям, в стране планируют использоваться специальные налоговые сборы в составе подоходного налога.

    Еще до прихода Такаити к власти в Японии было принято решение о повышении оборонных расходов до 43 трлн иен (около $278 млрд) в течение пяти лет до марта 2028 года. Финансирование для этого планируется обеспечить благодаря повышению корпоративного налога и акцизов на табачные изделия, которые будут увеличены с апреля 2026 года. Сроки введения повышенных подоходных налогов пока не были определены с учетом роста цен.

    В то же время, чтобы снизить бремя для населения, планируется снизить входящий в состав подоходного налога сбор на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года. Однако срок уплаты этого сбора, который был введен ранее как временная мера, будет увеличен, чтобы за период его уплаты в общей сложности была собрана запланированная сумма. В ЛДП рассчитывают, что к марту 2028 года дополнительные налоговые поступления, которые пойдут на оборонные расходы, составят около 1 трлн иен (около $6,5 млрд) в год.

    Япония оборонные расходы повышение налогов
    Elvis

    Последние новости

    05:46

    На юге РФ из-за атаки беспилотников ВСУ пострадала портовая инфраструктура

    В регионе
    05:08

    В Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороны

    Другие страны
    04:39

    В США намерены запретить продажу передовых чипов в Россию и Китай

    ИКТ
    04:22

    The Times: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрд

    Другие страны
    03:50

    Лапорта не будет переизбираться на пост президента "Барселоны"

    Футбол
    03:13

    Зеленский: Украина готова к любому развитию событий

    Другие страны
    02:38

    WSJ: Трамп ужесточил правила для мигрантов

    Другие страны
    02:04

    США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

    Другие страны
    01:46

    СМИД ОБСЕ: Мир на Южном Кавказе может стать моделью урегулирования затяжных конфликтов

    Внешняя политика
    Лента новостей