В Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороны

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьером Санаэ Такаити планирует в 2027 году повысить подоходный налог, чтобы обеспечить финансирование для растущих оборонных расходов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По ее сведениям, в стране планируют использоваться специальные налоговые сборы в составе подоходного налога.

Еще до прихода Такаити к власти в Японии было принято решение о повышении оборонных расходов до 43 трлн иен (около $278 млрд) в течение пяти лет до марта 2028 года. Финансирование для этого планируется обеспечить благодаря повышению корпоративного налога и акцизов на табачные изделия, которые будут увеличены с апреля 2026 года. Сроки введения повышенных подоходных налогов пока не были определены с учетом роста цен.

В то же время, чтобы снизить бремя для населения, планируется снизить входящий в состав подоходного налога сбор на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года. Однако срок уплаты этого сбора, который был введен ранее как временная мера, будет увеличен, чтобы за период его уплаты в общей сложности была собрана запланированная сумма. В ЛДП рассчитывают, что к марту 2028 года дополнительные налоговые поступления, которые пойдут на оборонные расходы, составят около 1 трлн иен (около $6,5 млрд) в год.