На юге РФ из-за атаки беспилотников ВСУ пострадала портовая инфраструктура
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 05:46
В Темрюке Краснодарского края портовая инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.
"Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - сказано в заявлении оперштаба.
В сообщении говорится, что в тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.
Также в нем отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.
Последние новости
05:46
На юге РФ из-за атаки беспилотников ВСУ пострадала портовая инфраструктураВ регионе
05:08
В Японии планируют в 2027 году повысить налоги для финансирования обороныДругие страны
04:39
В США намерены запретить продажу передовых чипов в Россию и КитайИКТ
04:22
The Times: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрдДругие страны
03:50
Лапорта не будет переизбираться на пост президента "Барселоны"Футбол
03:13
Зеленский: Украина готова к любому развитию событийДругие страны
02:38
WSJ: Трамп ужесточил правила для мигрантовДругие страны
02:04
США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцемДругие страны
01:46