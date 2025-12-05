На юге РФ из-за атаки беспилотников ВСУ пострадала портовая инфраструктура

В Темрюке Краснодарского края портовая инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

"Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - сказано в заявлении оперштаба.

В сообщении говорится, что в тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.

Также в нем отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.