    На юге РФ из-за атаки беспилотников ВСУ пострадала портовая инфраструктура

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 05:46
    В Темрюке Краснодарского края портовая инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

    "Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - сказано в заявлении оперштаба.

    В сообщении говорится, что в тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.

    Также в нем отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

