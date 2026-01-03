ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Silahlı Qüvvələri Venesuela ərazisinə hava zərbələri endirib.

    "Report" xəbər verir ki, amerikalı rəsmilər bunu "Fox News" telekanalına təsdiqləyiblər.

    Öz növbəsində, TASS-ın istinad etdiyi "The New York Times" bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelaya zərbələr endirilməzdən əvvəl Mar-a-Laqoda milli təhlükəsizlik müşavirəsi keçirib.

    США подтвердили нанесение авиаударов по Венесуэле
    US officials confirm airstrikes on Venezuela

