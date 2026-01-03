ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edib
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 12:28
ABŞ Silahlı Qüvvələri Venesuela ərazisinə hava zərbələri endirib.
"Report" xəbər verir ki, amerikalı rəsmilər bunu "Fox News" telekanalına təsdiqləyiblər.
Öz növbəsində, TASS-ın istinad etdiyi "The New York Times" bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelaya zərbələr endirilməzdən əvvəl Mar-a-Laqoda milli təhlükəsizlik müşavirəsi keçirib.
Son xəbərlər
12:47
ABŞ Federal Aviasiya İdarəsi Venesuela üzərində uçuşlara qadağa qoyubDigər
12:38
ABŞ Venesuela parlamentinin binasına zərbə endiribDigər ölkələr
12:37
"Real"ın kapitanı komanda ilə məşqlərə başlayıbFutbol
12:28
ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edibDigər ölkələr
12:28
Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:17
Video
Karakasda partlayışlar davam edir - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
12:03
Azərbaycan tütün ixracından qazancını təxminən 12 % artırıbBiznes
11:55
Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşübKomanda
11:50