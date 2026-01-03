США подтвердили нанесение авиаударов по Венесуэле
Другие страны
- 03 января, 2026
- 12:19
Вооруженные силы США провели авиаудары по территории Венесуэлы.
Как передает Report, американские официальные лица подтвердили это телеканалу Fox News.
В свою очередь The New York Times, на который ссылается ТАСС, сообщил, что президент США Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле.
Ранее сообщалось, что в столице страны Каракасе было слышно как минимум семь взрывов.
