    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 03 января, 2026
    • 12:19
    США подтвердили нанесение авиаударов по Венесуэле

    Вооруженные силы США провели авиаудары по территории Венесуэлы.

    Как передает Report, американские официальные лица подтвердили это телеканалу Fox News.

    В свою очередь The New York Times, на который ссылается ТАСС, сообщил, что президент США Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле.

    Ранее сообщалось, что в столице страны Каракасе было слышно как минимум семь взрывов.

    ABŞ Venesuelaya hava zərbələri endirdiyini təsdiq edib
    US officials confirm airstrikes on Venezuela

