    "SpaceX"in raketi "Starlink"in internet peykinin bir qrupu ilə orbitə çıxıb

    İKT
    • 05 dekabr, 2025
    • 03:40
    SpaceXin raketi Starlinkin internet peykinin bir qrupu ilə orbitə çıxıb

    "Falcon 9" raket daşıyıcısı "Starlink" sisteminin qlobal internet əhatə dairəsinin orbital qruplaşmasına əlavə olunmaq üçün cümə axşamı 28 mini peykdən ibarət qrupla orbitə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, buraxılışı "SpaceX" şirkəti elan edib.

    Raket ABŞ-nin Kaliforniya ştatındakı Vandenberq Hərbi Hava Qüvvələri Bazasındakı SLC-4E meydançasından Sakit Okean vaxtı ilə saat 12:42-də (Bakı vaxtı ilə saat 00:42) buraxılıb. Təxminən bir saat sonra peyklər buraxılış vasitəsinin ikinci mərhələsindən ayrılacaq və orbitə daxil olacaq.

    Raketin buraxılışı ABŞ-nin Kaliforniya ştatındakı Vandenberg Kosmik Qüvvələrinin bazasında SLC-4e buraxılış meydançasından Sakit okean sahillərinin vaxtı ilə saat 12:42-də (Bakı vaxtı ilə 00:42-də) həyata keçirilib. Təxminən bir saatdan sonra daşıyıcının ikinci mərhələsindən ayrılan peyklər orbitə çıxacaqlar.

    "SpaceX" şirkəti 2019-cu ilin mayından etibarən "Starlink" layihəsi çərçivəsində 10,5 mindən çox belə peyk buraxıb. Onlardan bəziləri sıradan və ya orbitdən çıxıb. Hazırda 9,1 mindən çox aparat orbitdə işlək vəziyyətdədir.

