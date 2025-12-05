Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 28 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с группой из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 12:42 по времени Тихоокеанского побережья США (в 00:42 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, выйдут на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 10,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.