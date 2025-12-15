Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 06:21
    Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

    Самолет-заправщик военно-воздушных сил (ВВС) США едва не столкнулся с гражданским бортом компании JetBlue недалеко от Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The Guardian.

    Отмечается, что гражданский самолет следовал из Кюрасао в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, из-за инцидента борту пришлось прекратить набор высоты.

    "Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории", - рассказал пилот гражданского судна.

    При этом во время инцидента у американского военного самолета был выключен транспондер (электронный приемопередатчик, отвечающий на запросы радаров).

    Отметим, что Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

    ВВС США столкновение самолетов радары
    Elvis

    Последние новости

    06:35

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:21

    Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

    Другие страны
    05:57

    Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"

    Футбол
    05:19

    NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях плутониевый генератор

    Другие страны
    04:45

    Мадуро: Венесуэла усовершенствовала систему обороны

    Другие страны
    04:07

    В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

    Происшествия
    03:36

    Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

    Другие страны
    03:22

    Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

    В регионе
    02:53

    Консерватор Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили

    Другие страны
    Лента новостей