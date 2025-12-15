Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

Самолет-заправщик военно-воздушных сил (ВВС) США едва не столкнулся с гражданским бортом компании JetBlue недалеко от Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что гражданский самолет следовал из Кюрасао в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, из-за инцидента борту пришлось прекратить набор высоты.

"Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории", - рассказал пилот гражданского судна.

При этом во время инцидента у американского военного самолета был выключен транспондер (электронный приемопередатчик, отвечающий на запросы радаров).

Отметим, что Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.