Бывший вынужденный переселенец: Отныне мы будем жить свободно в родном селе

Сегодня мы возвращаемся в родное село, где отныне будем жить свободно.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший вынужденный переселенец из села Хоровлу Джебраильского района Теймур Аллахвердиев в преддверии отъезда очередной группы жителей на освобожденные территории.

"Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровья ветеранам, которые под руководством главы государства вернули наши земли. Армяне в 1992 году силой оружия вынудили нас покинуть родное село. Слава Всевышнему, отважные сыны Азербайджана очистили нашу деревню от оккупантов", - подчеркнул Т. Аллахвердиев.

Отметим, что в село Хоровлу Джебраильского района сегодня выехала еще 21 семья (79 человек).

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.