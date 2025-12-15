Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Бывший вынужденный переселенец: Отныне мы будем жить свободно в родном селе

    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 06:54
    Бывший вынужденный переселенец: Отныне мы будем жить свободно в родном селе

    Сегодня мы возвращаемся в родное село, где отныне будем жить свободно.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший вынужденный переселенец из села Хоровлу Джебраильского района Теймур Аллахвердиев в преддверии отъезда очередной группы жителей на освобожденные территории.

    "Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровья ветеранам, которые под руководством главы государства вернули наши земли. Армяне в 1992 году силой оружия вынудили нас покинуть родное село. Слава Всевышнему, отважные сыны Азербайджана очистили нашу деревню от оккупантов", - подчеркнул Т. Аллахвердиев.

    Отметим, что в село Хоровлу Джебраильского района сегодня выехала еще 21 семья (79 человек).

    Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Великое возвращение село Хоровлу Джебраильский район
    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gündən kəndimizdə rahat, azad yaşayacağıq
    Elvis

    Последние новости

    08:11

    При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

    Другие страны
    07:43

    Число жертв наводнений в Марокко превысило 20 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    07:14
    Фото

    Подозреваемый в стрельбе в США служил в армии и был награжден за хорошее поведение

    Другие страны
    06:54

    Бывший вынужденный переселенец: Отныне мы будем жить свободно в родном селе

    Внутренняя политика
    06:35
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:21

    Самолет-заправщик ВВС США едва не столкнулся с гражданским бортом недалеко от Венесуэлы

    Другие страны
    05:57

    Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"

    Футбол
    05:19

    NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях плутониевый генератор

    Другие страны
    04:45

    Мадуро: Венесуэла усовершенствовала систему обороны

    Другие страны
    Лента новостей