    Мадуро: Венесуэла усовершенствовала систему обороны

    • 15 декабря, 2025
    • 04:45
    Венесуэла усовершенствовала систему национальной обороны из-за угроз военного вторжения.

    Как передает Report, об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время встречи на высшем уровне Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в формате видеоконференции, трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

    "Венесуэла пережила 25 недель психологического террора, угроз военного вторжения, пиратских нападений и захвата судна с венесуэльской нефтью, в эти дни полного разрыва законных и дипломатических путей сосуществования в Латинской Америке и Карибском бассейне", - отметил Мадуро. Он подчеркнул, что республика "скорректировала и усовершенствовала видение системы национальной обороны".

    В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна ALBA, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

    Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

