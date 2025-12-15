NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях плутониевый генератор

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1965 году потеряло в Гималаях плутониевый генератор.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно информации, американские спецслужбы пытались установить оборудование для слежки за Китаем, но генератор на радиоактивном был утерян.

Идея установки шпионского оборудования на вершине горы Нанда-Деви (7816 м) пришла американскому правительству после того, как Китай в 1964 году провел первые испытания собственной атомной бомбы.

Поднять оборудование для перехвата радиосигналов во время китайских ракетных испытаний должны были опытные альпинисты из США и Индии, отобранные ЦРУ, а возглавил группу альпинист и фотограф National Geographic Барри Бишоп. Они почти достигли вершины, когда в районе началась буря. И команде пришлось спасаться, оставив на горе антенну, кабели и портативный генератор, работающий на плутонии-238. Миссия провалилась.

Когда альпинисты ЦРУ вернулись на гору в 1966 году, генератора на месте уже не было. Его местонахождение остается неизвестным до сих пор.

Власти США и Индии долгое время хранили случившееся в тайне, несмотря на опасность радиоактивного загрязнения вод Ганга. Документы о случившемся были рассекречены только в 1978 году, а в ноябре этого года в одном из гаражей Бозмена (Монтана) были найдены архивы главы той экспедиции - Барри Бишопа. Именно эта находка вернула интерес к теме, но, судя по всему, не приблизила спецслужбы к разгадке тайны местонахождения радиоактивного генератора.