Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 03:36
    Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

    Переговоры по завершению российско-украинской войны с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально.

    Как передает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По ее информации, переговоры велись очень скрытно. Журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда разговаривает, указывает издание.

    Ранее в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют президент Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

    Встреча делегаций продлилась более пяти часов. По итогам переговоров Уиткофф заявил, что сторонам удалось достичь значительного прогресса.

    "Провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром встретимся снова", - написал он в соцсети Х.

    встреча Украина США Владимир Зеленский Стив Уиткофф
    Elvis

    Последние новости

    03:36

    Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

    Другие страны
    03:22

    Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

    В регионе
    02:53

    Консерватор Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили

    Другие страны
    02:44
    Фото

    В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человек

    В регионе
    02:10

    На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек

    Другие страны
    01:38

    Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

    Другие страны
    01:20

    Попавшие в ДТП в Гусаре являются членами семьи брата военного эксперта Рамалданова - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    00:53
    Фото

    В Кюрдамире стая волков растерзала 10 голов мелкого рогатого скота

    Происшествия
    00:18

    Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей