Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

Переговоры по завершению российско-украинской войны с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально.

Как передает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее информации, переговоры велись очень скрытно. Журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда разговаривает, указывает издание.

Ранее в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют президент Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

Встреча делегаций продлилась более пяти часов. По итогам переговоров Уиткофф заявил, что сторонам удалось достичь значительного прогресса.

"Провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром встретимся снова", - написал он в соцсети Х.