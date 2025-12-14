В Берлине началась встреча Зеленского, Уиткоффа и Мерца
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 19:46
В Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США - спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Как передает Report, об этом сообщил сам украинский лидер в своих аккаунтах в соцсетях.
Главная тема встречи - мирный план США.
С украинской стороны в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров. Также на встрече присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
