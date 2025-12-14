В Берлине началась встреча Зеленского, Уиткоффа и Мерца

В Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США - спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как передает Report, об этом сообщил сам украинский лидер в своих аккаунтах в соцсетях.

Главная тема встречи - мирный план США.

С украинской стороны в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров. Также на встрече присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.