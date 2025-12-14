В Берлине началась встреча Зеленского, Уиткоффа и Мерца

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями США - спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом сообщил сам украинский лидер в своих аккаунтах в соцсетях.

    Главная тема встречи - мирный план США.

    С украинской стороны в переговорах также участвует секретарь СНБО Рустем Умеров. Также на встрече присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Фридрих Мерц Рустем Умеров мирный план Украина США ФРГ Берлин встреча
    Лента новостей