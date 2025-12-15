Подозреваемый в стрельбе в США служил в армии и был награжден за хорошее поведение

Задержанный по подозрению в причастности к стрельбе в Брауновском университете служил в армии США и был награжден медалью за хорошее поведение.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеканал утверждает, что 24-летний Бенджамин Эриксон с мая 2021 года по ноябрь 2024 года служил пехотинцем в армии США. После этого он был награжден медалью за безупречную службу, прошел снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США.

Задержанный также активно занимался волонтерской деятельностью - помогал бездомным, пожилым людям и ухаживал за лошадьми, которые использовались в терапевтических целях.

Несмотря на то что ранее местные СМИ сообщали, что подозреваемый не был студентом Брауновского университета, из профиля следует, что в осеннем семестре он перевелся в это учебное заведение из Висконсинского университета, где изучал психологию.

Напомним, что стрельба на территории Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, унесла жизни как минимум двух человек, девять получили ранения, состояние восьмерых из них оценивалось как критическое.