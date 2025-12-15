WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ABŞ-də atışmada şübhəli bilinən şəxsin daha əvvəl orduda medalla təltif edildiyi məlum olub

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 08:12
    ABŞ-də atışmada şübhəli bilinən şəxsin daha əvvəl orduda medalla təltif edildiyi məlum olub

    Braun Universitetindəki atışmada iştirak etməkdə şübhəli bilinən şəxs ABŞ ordusunda xidmət edib və yaxşı davranışa görə medalla təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Telekanal iddia edir ki, 24 yaşlı Bencamin Erikson 2021-ci ilin may ayından 2024-cü ilin noyabrına qədər ABŞ Ordusunda əsgər kimi xidmət edib. Daha sonra o, qüsursuz xidmətə görə medalla təltif edilib, snayper təlimi keçib.

    Şübhəli həmçinin könüllü işlərdə, evsizlərə və qocalara yardım etməkdə və terapevtik məqsədlər üçün istifadə edilən atlara qulluq göstərməkdə fəal olub.

    Yerli media əvvəllər şübhəlinin Braun Universitetində tələbə olmadığını bildirsə də, onun profilində payız semestrində psixologiya üzrə təhsili aldığı Viskonsin Universitetindən digər təhsil müəssisəsinə keçdiyi göstərilir. Xatırladaq ki, Rod-Aylend ştatının Providens şəhərindəki Braun Universitetində atışma nəticəsində azı iki nəfər ölüb, daha doqquz nəfər yaralanıb. Onlardan səkkizinin vəziyyəti ağırdır.

    ABŞ Atışma hərbçi
    Foto
    Подозреваемый в стрельбе в США служил в армии и был награжден за хорошее поведение

    Son xəbərlər

    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:12
    Foto

    ABŞ-də atışmada şübhəli bilinən şəxsin daha əvvəl orduda medalla təltif edildiyi məlum olub

    Digər ölkələr
    07:38

    ABŞ-nin hərbi təyyarəsi Venesuela yaxınlığında mülki təyyarə ilə toqquşmaq təhlükəsi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    07:10

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    06:47

    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gündən kəndimizdə rahat, azad yaşayacağıq

    Daxili siyasət
    06:30
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    05:57

    KİV: MKİ Himalay dağlarında plutonium generatorunu itirib

    Digər ölkələr
    05:16

    Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb

    Futbol
    04:48

    Maduro: Venesuela müdafiə sistemini təkmilləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti