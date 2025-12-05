Üç yaşlı şahmatçı FIDE-nin tarixinə düşüb
Fərdi
- 05 dekabr, 2025
- 12:58
Üç yaşlı hindistanlı Sarvaqya Sinqx Kuşvaxa Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) ən gənc üzvü olub.
"Report"un "ETV Bharat"a istinadən məlumatına görə, o, 3 yaş 7 ay 20 günlüyündə FIDE üzvlüyünə qəbul edilib.
Sarvaqya Sinqx Kuşvaxa bununla da həmyerlisi Aniş Sarkarın rekordunu qırıb. A.Sarkar 3 yaş 8 ay 19 günlüyündə ən gənc şahmatçı ünvanına yiyələnib.
Qeyd edək ki, Hindistanın Madhya-Pradeş ştatının sakini olan Sarvaqya Sinqx Kuşvaxa (1572) ölkəsində keçirilən bir sıra şahmat turnirlərində uğurla çıxış edib.
