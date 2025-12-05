"Yuventus"un futbolçusu əməliyyat olunub
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 13:11
İtaliyanın "Yuventus" klubunun futbolçusu Duşan Vlahoviç əməliyyat olunub.
"Report" Turin təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, serbiyalı hücumçu sol dizindən cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyub.
Onun təxminən 14 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Duşan Vlahoviç cari mövsüm 17 oyunda 6 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
13:55
ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53
Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
13:53
Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıbKomanda
13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıbDaxili siyasət
13:46
Foto
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
13:43
Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:41
Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"Futbol
13:39