İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Yuventus"un futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:11
    Yuventusun futbolçusu əməliyyat olunub

    İtaliyanın "Yuventus" klubunun futbolçusu Duşan Vlahoviç əməliyyat olunub.

    "Report" Turin təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, serbiyalı hücumçu sol dizindən cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyub.

    Onun təxminən 14 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Duşan Vlahoviç cari mövsüm 17 oyunda 6 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Yuventus" klubu Duşan Vlahoviç əməliyyat

    Son xəbərlər

    13:55

    ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

    İKT
    13:53

    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Biznes
    13:53

    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    13:53

    Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb

    Komanda
    13:50

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıb

    Daxili siyasət
    13:46
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    13:43

    Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb

    Ekologiya
    13:41

    Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"

    Futbol
    13:39

    Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə meteoroloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə stansiyalar yaradılır

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti