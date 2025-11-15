İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:16
    Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Bakıda "Beynəlxalq sülh və əməkdaşlıq şəraitində qayıdış hüququ" adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir 2025-ci il üçün təsdiq olunmuş Tədbirlər Planının 15-ci bəndinə uyğun olaraq "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr edilib.

    Konfransın məqsədi Qərbi Azərbaycandan zorla çıxarılmış şəxslərin öz doğma yurdlarına ləyaqətlə qayıtmaq hüququnun insan hüquqları, beynəlxalq hüquq və regional təhlükəsizlik kontekstində elmi əsaslarla öyrənilməsi və qiymətləndirilməsidir.

    Tədbir çərçivəsində qayıdış hüququnun beynəlxalq hüquqi əsasları, qaçqın və deportasiya olunmuş şəxslərin hüquqi statusu, mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi və AİHM təcrübəsində qiymətləndirilməsi, regional təhlükəsizlik, sülh prosesləri və onların qayıdış hüququna təsiri İşğal dövründə cinayət hüququnun tətbiqi və işğaldan sonrakı məsuliyyət mexanizmləri, əhalinin köçürülməsi, mədəni hüquqların bərpası və mülki-hüquqi mexanizmlər, qayıdış konsepsiyasının həyata keçirilməsini təmin edən beynəlxalq hüquqi alətlər və praktiki mexanizmlər üzrə elmi-nəzəri və praktiki müzakirələr aparılacaq.

