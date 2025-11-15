Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Община Западного Азербайджана проводит международную конференцию по праву на возвращение

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 11:37
    Община Западного Азербайджана проводит международную конференцию по праву на возвращение

    В Баку стартовала международная научная конференция "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества".

    Как сообщает Report, конференция организована Общиной Западного Азербайджана в рамках Плана мероприятий на 2025 год и приурочена к "Году Конституции и Суверенитета".

    Конференция проводится с целью научного изучения и оценки права лиц, насильственно изгнанных из Западного Азербайджана, на достойное возвращение в родные края в контексте прав человека, международного права и региональной безопасности.

    В рамках мероприятия запланированы научно-теоретические и практические дискуссии по следующим направлениям: Международно-правовые основы права на возвращение; Правовой статус беженцев и депортированных лиц; Защита права собственности и его оценка в практике ЕСПЧ; Региональная безопасность, мирные процессы и их влияние на право возвращения; Применение уголовного права в период оккупации и механизмы ответственности после оккупации; Переселение населения, восстановление культурных прав и гражданско-правовые механизмы; Международные правовые инструменты и практические механизмы, обеспечивающие реализацию концепции возвращения.

    Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir
    Western Azerbaijan Community holding int'l conference on right of return

