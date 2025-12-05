Bakıda 146 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir
İnfrastruktur
- 05 dekabr, 2025
- 18:09
Bakının Yeni Suraxanı və Şüvəlan qəsəbələrini əlaqələndirən 146 nömrəli marşrut üzrə mövcud avtobusların yenilənməsi həyata keçiriləcək.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, dekabrın 7-dən sərnişinlərin xidmətinə müasir "Karsan" markalı avtobuslar veriləcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gedişhaqqı 0,55 manat təşkil edəcək.
