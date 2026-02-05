İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Mirzə Qədim İrəvaninin yaradıcılıq irsinin təbliği ilə bağlı yeni layihəyə başlanılır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 fevral, 2026
    • 16:30
    Mirzə Qədim İrəvaninin yaradıcılıq irsinin təbliği ilə bağlı yeni layihəyə başlanılır
    Lalə Sərdarlı

    Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə "Mirzə Qədim irsinin işığını paylaşaq" adlı layihənin icrasına başlanılır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Tətbiqi Sənət Nümunələrinin Qorunmasına və Təbliğinə Yardım" İctimai Birliyinin sədri, tətbiqi sənət ustası, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Lalə Sərdarlı deyib.

    O qeyd edib ki, Qərbi Azərbaycanın dahi sənətkarı Mirzə Qədim İrəvaninin yaradıcılıq irsini müasir metodlarla təbliğ etməyi hədəfləyən layihə üç əsas mərhələdən ibarət olacaq:

    "İlk mərhələdə Bakı şəhərində yerləşən orta təhsil müəssisələrindən birində onun irsinin tanıdılması məqsədilə maarifləndirici konfrans təşkil olunacaq. Eyni zamanda, Qərbi Azərbaycanın mədəni irsinin xarakterik elementlərini tərənnüm edən dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət xüsusi sərgi nümayiş etdiriləcək. Daha sonra ali təhsil ocaqlarının birində Mirzə Qədim irsinin qorunmasında və bərpasında innovativ texnologiyaların tətbiqi mövzusunda mühazirə oxunacaq. Tələbə və gənc mütəxəssislər üçün Qərbi Azərbaycanın mədəni kodlarını təbliğ edən sənət nümunələrinin təqdimatı keçiriləcək"

    L.Sərdarlı vurğulayıb ki, üç ay davam edəcək yaradıcılıq prosesi çərçivəsində sənətkarın üslubunu əks etdirən 5 ədəd tam yeni dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi hazırlanacaq. Həmçinin, Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət ocaqlarından birində təqdim ediləcək.

    Lalə Sərdarlı Qərbi Azərbaycan Mədəni İrs

    Son xəbərlər

    17:12
    Foto

    Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    17:12

    ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:11
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:08

    Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:04

    Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idi

    Digər ölkələr
    17:04

    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib

    Region
    17:03

    Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"

    Futbol
    16:59

    Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıb

    Komanda
    16:53

    İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 110 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti