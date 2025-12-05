İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 18:15
    Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏY

    Filmin müəllifi kim olur olsun, Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir. XI əsrdə azərbaycanlı qadının yaradıcılığı ilə tanınması Azərbaycan xalqının qadına olan hörmətini, qadının ictimai həyatda oynadığı rolu göstərir.

    Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə deyib.

    O qeyd edib ki, Məhsəti Gəncəvinin əsərləri bu gün də sevilərək oxunur:

    "Ona görə də, onun haqqında film ancaq Azərbaycan qadınının obrazının yüksəldilməsi, onun şəxsiyyətinin zənginliyi, Azərbaycan mədəniyyətinin bütün parlaqlığı ilə çəkilməlidir. Filmdə həmin dövr Azərbaycan dövlətçiliyi, ictimai münasibətlər, ədəbiyyatın inkişafı göstərilməlidir".

    Aydın Mirzəzadə qeyd edib ki, Nizami Gəncəviyə qədər Azərbaycanda 40-a qədər tanınmış yazıçı və şair olub:

    "Məhsəti Gəncəvi də onlardan biridir. Başqa bir xalq göstərin ki, belə zəngin ədəbi tarixi var və biz yaradıcı adamlardan bəhs edən filmlərdə mədəniyyətimizin bütün o gözəl tərəflərini göstərmək, bayraqlaşdırmaq əvəzinə, onu küçə mədəniyyəti səviyyəsinə endirməməliyik. Bu qəbuledilməzdir, yolverilməzdir.

    Mədəniyyət Nazirliyinin Ekspertiza Komissiyasına dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bunun qarşısını dərhal aldılar. Bu, mədəniyyətimizə, oyunbazlıq kimi baxan şəxslərə çox ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır. Bu bir daha göstərməlidir ki, biz heç bir zaman Azərbaycan mədəniyyətini və incəsənətini cılızlaşdırmağa razı ola bilmərik. Filmə qadağa qoyulması cəmiyyətin, ziyalıların, mədəniyyət nümayəndələrinin, mədəniyyətimizə və mədəni irsimizə olan həssaslığını göstərdi".

    Qeyd edək ki, sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin qızı Suad Qarayevanın çəkdiyi "Məhsəti" filmində Məhsəti Gəncəvi obrazı Azərbaycan poeziyasının aparıcı qadın simvolunun kimliyi tarixdən təcrid edilib. Film sosial şəbəkələrdə narazılığa səbəb olub.

    Məhsəti Gəncəvi Deputat Kino

    Son xəbərlər

    18:30

    Tarixi motivli ekran əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ön planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:29

    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir

    Xarici siyasət
    18:28

    Ali Məhkəmədə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:15

    Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:11
    Foto
    Video

    Binəqədidə partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bakıda 146 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    18:07

    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlər xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-5

    Sağlamlıq
    17:55
    Video

    Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:47

    Ukraynada deputatın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə ifşa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti