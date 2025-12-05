İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ali Məhkəmədə "Femida könüllüləri" ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 18:28
    Ali Məhkəmədə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilib

    Ali Məhkəmədə Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibətilə Ali Məhkəmənin, Məhkəmə-Hüquq Şurasının, Ədliyyə Nazirliyinin, Vəkillər Kollegiyasının və Mediasiya Şurasının iştirakı ilə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə "Femida Könüllüləri" Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Salman Vahabov çıxış edib.

    Həmçinin rəsmi çıxışlarda Ali Məhkəmə Aparatının Daxili nəzarət və İnsan resursları şöbəsinin müdiri Mahir Məlikov, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan resursları idarəsinin rəisi Cahangir Hacıyev, Məhkəmə-Hüquq Şurası aparatının sektor müdiri İbrahim Feyziyev, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyəti aparatının İnsan resursları şöbəsinin müdiri Əli Mirzəyev və Mediasiya Şurası idarə heyətinin sədrinin müşaviri Əli Fərzəliyev könüllülərin fəaliyyəti barədə fikirlərini bölüşərək onları əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.

    Tədbirdə könüllülərin hüquqi sahədə göstərdikləri təşəbbüslərin dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə verdiyi töhfə xüsusi olaraq vurğulanıb.

    Daha sonra 2025-ci il üzrə "Femida Könüllüləri" Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif layihə və tədbirlərdə fəal iştiraklarına görə bir qrup könüllü təşəkkürnamə ilə təltif olunub.

    Ali Məhkəmə Femida Könüllüləri

    Son xəbərlər

    18:59

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İdman
    18:55

    Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq çərçivəsində növbəti addımlarını razılaşdırıb

    Biznes
    18:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    18:48

    Biləsuvarda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:41

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    18:39
    Foto

    TDT ölkələrinin əmək və sosial müdafiə nazirləri DOST Mərkəzində olublar

    Sosial müdafiə
    18:35

    "Moody's" Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi perspektivlərinin güclənməsinin əsas amillərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    18:34

    Qeyri-yaşayış obyektlərinin sadə formada sənədləşdirilməsi üçün müraciət müddəti yekunlaşmaqdadır

    Biznes
    18:30

    Tarixi motivli ekran əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ön planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti