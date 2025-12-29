İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:03
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən dekabrın 29-da 349 milyon 529 min 291 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən həftənin bazar ertəsinin sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,14 % çoxdur.

    Kipoi çıxış nöqtəsindən dekabrın 30-u və 31-i 348 milyon 019 min 866 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, dekabrın 23-nə və 24-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,43 % azdır.

    Yanvarın 1-dən 5-dək 363 milyon 848 min 997 kVt/saat həcmində sifariş alınıb ki, bu da dekabrın 25-dən 29-dək 4,1 % çoxdur.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən dekabrın 29-dan yanvarın 5-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən dekabrın 29-dan yanvarın 5-dək 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün dekabrın 29-dan 1-dək 287 milyon 012 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün dekabrın 22-dən 25-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə eyni qalıb.

    Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün yanvarın 1-dən 5-dək 304 milyon 828 min 278 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün dekabrın 25-dən 29-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

    Melenduqno TAP Komotini Nea Mesimvria

    Son xəbərlər

    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    10:14

    Gələn il yanvarın əvvəlində Kvadrantid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    10:11
    Foto

    QHT-lər üçün bayram konserti təşkil olunub

    Daxili siyasət
    10:09

    Böyük Qayıdış: Bu il 29 yaşayış məntəqəsinə köç olub

    Daxili siyasət
    10:07

    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    10:03

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    10:01

    FHN: Ötən həftə 175 yanğın olub, 7 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    09:56

    Bakıda NFC ödənişləri bütün avtobus marşrutlarında aktivləşdirilib

    İnfrastruktur
    09:56

    Rövşən Tağıyev: Bayram günləri ərəfəsində ağır yol-nəqliyyat hadisələri qeydə alınır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti