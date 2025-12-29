İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:07
    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi (Security Operations Center – SOC) fəaliyyətə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Belə ki, Mərkəzin yaradılması səhiyyə sahəsində rəqəmsallaşma prosesinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, habelə xüsusi əhəmiyyətli məlumat infrastrukturunun mühafizəsi istiqamətində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi baxımından mühüm strateji addımdır.

    SOC mərkəzi 24/7 fasiləsiz növbəli rejimdə fəaliyyət göstərərək tibbi informasiya sistemlərinin, pasiyent məlumatlarının və rəqəmsal səhiyyə xidmətlərinin kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsində aparıcı rol oynayacaq. Proaktiv monitorinq, kiberhücumların və informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin erkən aşkarlanması və operativ şəkildə aradan qaldırılması mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir.

    Mərkəzin əsas məqsəd və vəzifələrinə tibbi məlumatların konfidensiallığının və bütövlüyünün qorunması, tibb müəssisələrinin fəaliyyətinə mane olan kiberhücumların qarşısının alınması, Nazirliyin tabeliyində olan informasiya sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş monitorinqi və insidentlərə operativ reaksiya mexanizmlərinin tətbiqi daxildir.

    Səhiyyə sahəsində məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vətəndaşların etimadının və milli təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir. SOC mərkəzinin fəaliyyəti çərçivəsində Data Loss Prevention (DLP) və Identity & Access Management (IAM) kimi müasir təhlükəsizlik həllərinin tətbiqi yekunlaşma mərhələsindədir və milyonlarla pasiyentin məlumatları ciddi nəzarətdə saxlanılır.

    Səhiyyə Nazirliyi Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi Kibertəhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    10:14

    Gələn il yanvarın əvvəlində Kvadrantid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    10:11
    Foto

    QHT-lər üçün bayram konserti təşkil olunub

    Daxili siyasət
    10:09

    Böyük Qayıdış: Bu il 29 yaşayış məntəqəsinə köç olub

    Daxili siyasət
    10:07

    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    10:03

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    10:01

    FHN: Ötən həftə 175 yanğın olub, 7 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    09:56

    Bakıda NFC ödənişləri bütün avtobus marşrutlarında aktivləşdirilib

    İnfrastruktur
    09:56

    Rövşən Tağıyev: Bayram günləri ərəfəsində ağır yol-nəqliyyat hadisələri qeydə alınır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti