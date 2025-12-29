Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Центр контроля и мониторинга кибербезопасности заработал при Минздраве

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 10:37
    Центр контроля и мониторинга кибербезопасности заработал при Минздраве

    При Министерстве здравоохранения Азербайджана начал действовать Центр контроля и мониторинга кибербезопасности (Центр оперативного управления безопасностью – SOC).

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, создание центра является важным стратегическим шагом в обеспечении безопасности процесса цифровизации в секторе здравоохранения, а также в реализации государственной политики по защите особо важной информационной инфраструктуры.

    SOC будет работать круглосуточно, обеспечивая кибербезопасность медицинских информационных систем, данных пациентов и цифровых медицинских услуг. Проактивный мониторинг, раннее обнаружение и оперативное устранение кибератак и инцидентов в области информационной безопасности являются одними из основных направлений деятельности центра.

    К основным целям и задачам центра относятся защита конфиденциальности и целостности медицинских данных, предотвращение кибератак, препятствующих деятельности медицинских учреждений, централизованный мониторинг информационных систем министерства и внедрение оперативных механизмов реагирования на инциденты.

    Обеспечение безопасности данных в секторе здравоохранения является важной составляющей доверия граждан и национальной безопасности. В рамках деятельности центра SOC завершается внедрение современных решений в области безопасности, таких как предотвращение потери данных (DLP) и управление идентификацией и доступом (IAM), и данные миллионов пациентов находятся под строгим контролем.

    Минздрав кибербезопасность мониторинг
    Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Kibertəhlükəsizliyə Nəzarət və Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Последние новости

    11:55
    Фото

    С платформы "Западный Чыраг" до сих пор добыто более 1 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    11:50

    В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

    Здоровье
    11:45

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений

    В регионе
    11:42

    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    Происшествия
    11:37
    Фото

    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    11:34

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    11:33

    В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве

    В регионе
    11:28

    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда

    Другие страны
    11:25

    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Другие страны
    Лента новостей