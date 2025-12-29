Центр контроля и мониторинга кибербезопасности заработал при Минздраве

При Министерстве здравоохранения Азербайджана начал действовать Центр контроля и мониторинга кибербезопасности (Центр оперативного управления безопасностью – SOC).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, создание центра является важным стратегическим шагом в обеспечении безопасности процесса цифровизации в секторе здравоохранения, а также в реализации государственной политики по защите особо важной информационной инфраструктуры.

SOC будет работать круглосуточно, обеспечивая кибербезопасность медицинских информационных систем, данных пациентов и цифровых медицинских услуг. Проактивный мониторинг, раннее обнаружение и оперативное устранение кибератак и инцидентов в области информационной безопасности являются одними из основных направлений деятельности центра.

К основным целям и задачам центра относятся защита конфиденциальности и целостности медицинских данных, предотвращение кибератак, препятствующих деятельности медицинских учреждений, централизованный мониторинг информационных систем министерства и внедрение оперативных механизмов реагирования на инциденты.

Обеспечение безопасности данных в секторе здравоохранения является важной составляющей доверия граждан и национальной безопасности. В рамках деятельности центра SOC завершается внедрение современных решений в области безопасности, таких как предотвращение потери данных (DLP) и управление идентификацией и доступом (IAM), и данные миллионов пациентов находятся под строгим контролем.