İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 17:55
    Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadır

    Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma milli-mənəvi dəyərlərdən, ənənələrdən tamamilə uzaqlaşmadır və bu cür addımlar qətiyyətlə pislənilməlidir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin qızı Suad Qarayevanın "Məhsəti" filmi barədə danışarkən deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri haqqında bu cür yanaşmanı ortaya qoymaq milli-mənəvi dəyərlərə, ənənələrə ziyanlı bir yanaşmadır və yolverilməzdir:

    "Hamımıza məlum olduğu kimi, Məhsəti Gəncəvi Azərbaycanın çox böyük, dəyərli şairələrindən biridir və bu cür açıq-saçıq səhnələrin filmdə əksini tapması Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə qarşı çox böyük bir hörmətsizlikdir".

    Ceyhun Məmmədov

    Deputat Azərbaycan xalqının zəngin tarix və mədəniyyətinin olmasına diqqət çəkib:

    "Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri hər zaman özlərinin yüksək mədəniyyəti, əxlaqı, tərbiyəsi ilə seçiliblər. Ona görə bu cür filmlər bizim mədəniyyətimizə, dəyərlərimizə və tariximizə qarşı hörmətsizlikdir. Məhsəti Gəncəvi böyük tarixi bir şəxsiyyət olub. Onun Azərbaycan tarixində, mədəniyyatında özünəməxsus dərin bir yeri və rolu var və bu hörməti, dəyəri, yanaşmanı hər birimiz mütləq şəkildə qorumalıyıq və mədəniyyətimizə qarşı bu cür addımlar çox qətiyyətlə pisləməliyik".

    Qeyd edək ki, sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin qızı Suad Qarayevanın çəkdiyi "Məhsəti" filmində Məhsəti Gəncəvi obrazı Azərbaycan poeziyasının aparıcı qadın simvolunun kimliyi tarixdən təcrid edilib. Film sosial şəbəkələrdə narazılığa səbəb olub.

    Əbülfəz Qarayev Məhsəti Gəncəvi film mənəvi dəyərlər

    Son xəbərlər

    18:30

    Tarixi motivli mədəniyyət nümunələrində, əsərlərdə milli-mənəvi dəyərlərə hörmət planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:29

    Səfir: Şəki koreyalı turistlər arasında ikinci populyar istiqamətdir

    Xarici siyasət
    18:28

    Ali Məhkəmədə Femida könüllüləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:15

    Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan xalqının kimliyinin, qədim mədəniyyətinin, tarixinin simvollarından biridir - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    18:11
    Foto
    Video

    Binəqədidə partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bakıda 146 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    18:07

    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlər xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-5

    Sağlamlıq
    17:55
    Video

    Deputat: Məhsəti Gəncəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərə bu formada yanaşma dəyərlərimizdən uzaqlaşmadır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:47

    Ukraynada deputatın başçılıq etdiyi cinayətkar dəstə ifşa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti