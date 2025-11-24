Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2025
- 19:15
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruney-Darussalamı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım olunub:
"Azərbaycanla Bruney-Darussalam arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bruney-Darussalam hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq", - məlumatda qeyd edilib.
Son xəbərlər
19:27
Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblarDigər ölkələr
19:18
Foto
Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edibXarici siyasət
19:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilibKomanda
19:15
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edibXarici siyasət
19:07
Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldurRegion
19:02
ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
18:56
Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcəkRegion
18:53
Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİHadisə
18:50