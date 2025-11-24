Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношений

Азербайджан поздравил Бруней по случаю 30-й годовщины установления дипотношений.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Брунеем. Передаем искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Брунея", - говорится в публикации.