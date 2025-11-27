İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:09
    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Azərbaycan və Sloveniya iki ölkə arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılmasına imkan verəcək sazişin imzalanması barədə danışıqlar aparır.

    "Report"un "Ex-yu aviation news"ə istinadən məlumatına görə, bunu Sloveniyanın iqtisadiyyat, turizm və idman naziri Matyaj Han bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, birbaşa reyslər iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addım olacaq.

    M.Han vurğulayıb ki, ölkələr arasındakı münasibətlər müsbət istiqamətdə inkişaf edir və son illərdə xüsusilə logistika, nəqliyyat marşrutları, energetika, rəqəmsallaşma və əczaçılıq sahələrində əməkdaşlıq aktiv şəkildə artır.

    Nazir xatırladıb ki, hal-hazırda Sloveniya və Azərbaycan arasında müntəzəm uçuşlar yoxdur, lakin müvafiq saziş üzrə danışıqlar davam edir: "Müntəzəm hava əlaqəsi ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə kömək edəcək".

    Bundan əlavə, turist axını hələ də aşağı səviyyədə qalır: 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Sloveniyadan Azərbaycana cəmi 553 turist səfər edib. Bu baxımdan nazir iki ölkənin turizm idarələrinə jurnalistlər, influenserlər və tur operatorları üçün tanışlıq səfərlərinin təşkili də daxil olmaqla, daha sıx əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirməyi təklif edib.

