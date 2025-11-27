Азербайджан и Словения обсуждают открытие прямого авиасообщения

Азербайджан и Словения ведут переговоры о заключении соглашения, которое позволит открыть прямое авиасообщение между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Ex-yu aviation news, об этом заявил министр экономики, туризма и спорта Словении Матьяж Хан.

По словам министра, прямые рейсы станут важным шагом для расширения экономического сотрудничества и укрепления взаимосвязанности. Хан подчеркнул, что отношения между странами развиваются в позитивном ключе, а в последние годы особенно активно растет сотрудничество в сферах логистики, транспортных маршрутов, энергетики, цифровизации и фармацевтики.

Он напомнил, что на данный момент регулярных рейсов между Словенией и Азербайджаном нет, однако переговоры по соответствующему соглашению продолжаются:

"Мы согласны, что регулярное воздушное сообщение будет способствовать укреплению экономических связей между нашими странами", - отметил Хан.

Туристический поток пока остается низким: с января по август 2025 года Азербайджан посетили всего 553 туриста из Словении. В этой связи министр предложил туристическим ведомствам двух стран рассмотреть возможности более тесного сотрудничества, включая организацию ознакомительных поездок для журналистов, инфлюенсеров и туроператоров.