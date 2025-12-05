İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və Gürcüstan birgə kollecin yaradılmasını müzakirə edir

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:12
    Azərbaycan və Gürcüstan birgə kollecin yaradılmasını müzakirə edir

    Azərbaycan və Gürcüstan energetika, dərin özüllü dəniz limanları tikintisi və sualtı kabellərin çəkilməsi sahəsində mütəxəssislər hazırlayacaq birgə kollecin yaradılması imkanını müzakirə edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstan parlamentinin Təhsil, Elm və Gənclərlə İş Komitəsinin sədri Mariam Laşxinin Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə görüşünün nəticələri haqqında bəyanatında bildirilib.

    Məlumata əsasən, görüşdə iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Birgə layihələrə, ali və peşə təhsili sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə, həmçinin birgə tədqiqatların aparılması imkanlarına xüsusi diqqət yönəlib.

    "Biz, həmçinin enerji, dərin özüllü dəniz limanlarının tikintisi və sualtı kabellərin çəkilişi sahəsində vacib kadrların hazırlanmasına töhfə verəcək birgə peşə kollecinin yaradılması imkanını müzakirə etdik", - M.Laşxinin bəyanatında bildirilib.

    Tərəflər, həmçinin elmlər akademiyaları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanda gürcüdilli məktəblərin fəaliyyəti, eləcə də Gürcüstanda azərbaycandilli məktəblərin vəziyyətini müzakirə ediblər.

    Bundan əlavə, görüş iştirakçıları Gürcüstan parlamentinin deputatlarının Azərbaycana səfərinin təşkili məsələsini müzakirə ediblər.

    Gürcüstan Emin Əmrullayev Mariam Laşxi
    Foto
    Азербайджан и Грузия обсуждают создание совместного колледжа
    Foto
    Azerbaijan and Georgia discuss establishing joint college

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti