Азербайджан и Грузия обсуждают создание совместного колледжа

Азербайджан и Грузия обсуждают возможность создания совместного колледжа, который будет готовить специалистов в области энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении парламента Грузии по итогам встречи председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи с министром образования Азербайджана Эмином Амрулаевым.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в различных областях. Особое внимание было уделено совместным проектам, укреплению партнерства в сфере высшего и профессионального образования, а также возможностям проведения совместных исследований.

"Мы также обсудили возможность создания совместного профессионального колледжа, который будет способствовать подготовке важных кадров в сфере энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей ", - говорится в заявлении Мариам Лашх.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между академиями наук, деятельность грузиноязычных школ в Азербайджане, преподавание грузинского языка и истории для этнических грузин, а также положение азербайджаноязычных школ в Грузии.

Кроме того, участники встречи обсудили организацию визита депутатов парламента Грузии в Азербайджан.