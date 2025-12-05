Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Грузия обсуждают создание совместного колледжа

    Азербайджан и Грузия обсуждают возможность создания совместного колледжа, который будет готовить специалистов в области энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении парламента Грузии по итогам встречи председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи с министром образования Азербайджана Эмином Амрулаевым.

    Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в различных областях. Особое внимание было уделено совместным проектам, укреплению партнерства в сфере высшего и профессионального образования, а также возможностям проведения совместных исследований.

    "Мы также обсудили возможность создания совместного профессионального колледжа, который будет способствовать подготовке важных кадров в сфере энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей ", - говорится в заявлении Мариам Лашх.

    Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между академиями наук, деятельность грузиноязычных школ в Азербайджане, преподавание грузинского языка и истории для этнических грузин, а также положение азербайджаноязычных школ в Грузии.

    Кроме того, участники встречи обсудили организацию визита депутатов парламента Грузии в Азербайджан.

