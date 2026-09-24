İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan – Kot-d'İvuar ikitərəfli münasibətləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 20:31
    Azərbaycan – Kot-d'İvuar ikitərəfli münasibətləri müzakirə olunub

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Kot-d'İvuarın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Niale Kaba ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Tərəflər Azərbaycan-Kot-d'İvuar ikitərəfli münasibətlərinin dinamik inkişafını qeyd edərək, parlamentlərarası əlaqələrin, yüksək səviyyəli səfərlərin və müntəzəm siyasi məsləhətləşmələrin ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsində mühüm rolunu vurğulayıblar.

    Müzakirələr zamanı Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda fəal iştirakı və sədrliyi, Afrika ölkələri ilə genişlənən tərəfdaşlığı, eləcə də regionda baş verən əsas proseslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества
    Azerbaijan, Côte d'Ivoire discuss strengthening multilateral cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:43

    İsrail ordusu HƏMAS və "Hizbullah" üzvlərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti