Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 20:55
    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества

    Министры иностранных дел Азербайджана и Кот-д'Ивуара Джейхун Байрамов и Ниале Каба обсудили двусторонние отношения на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

    Согласно информации, стороны отметили динамичное развитие отношений двух стран, подчеркнув важную роль межпарламентских связей, визитов на высшем уровне и регулярных политических консультаций в укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями об активном участии и председательстве Азербайджана на международных платформах, расширяющемся партнерстве с африканскими странами, а также об основных региональных процессах.

    Джейхун Байрамов Кот-д'Ивуар Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН
    Azərbaycan – Kot-d'İvuar ikitərəfli münasibətləri müzakirə olunub
    Azerbaijan, Côte d'Ivoire discuss strengthening multilateral cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:32

    Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    21:05

    ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге Ливана

    Другие страны
    20:58

    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"

    Формула 1
    20:41

    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    20:19

    Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:06

    Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43
    Видео

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Внутренняя политика
    19:36

    Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

    В регионе
    19:24

    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья

    Происшествия
    Лента новостей