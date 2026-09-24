Министры иностранных дел Азербайджана и Кот-д'Ивуара Джейхун Байрамов и Ниале Каба обсудили двусторонние отношения на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, стороны отметили динамичное развитие отношений двух стран, подчеркнув важную роль межпарламентских связей, визитов на высшем уровне и регулярных политических консультаций в укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями об активном участии и председательстве Азербайджана на международных платформах, расширяющемся партнерстве с африканскими странами, а также об основных региональных процессах.