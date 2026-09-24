Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 24 сентября, 2026
- 20:55
Министры иностранных дел Азербайджана и Кот-д'Ивуара Джейхун Байрамов и Ниале Каба обсудили двусторонние отношения на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.
Согласно информации, стороны отметили динамичное развитие отношений двух стран, подчеркнув важную роль межпарламентских связей, визитов на высшем уровне и регулярных политических консультаций в укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества.
В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями об активном участии и председательстве Азербайджана на международных платформах, расширяющемся партнерстве с африканскими странами, а также об основных региональных процессах.
Azərbaycan – Kot-d'İvuar ikitərəfli münasibətləri müzakirə olunub
Azerbaijan, Côte d'Ivoire discuss strengthening multilateral cooperation
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